"Порту" на выезде разобрался с "Маритиму"

В рамках девятого тура чемпионата Португалии "Порту" в гостях одержал победу над "Маритиму" со счётом 2:0.

"Маритиму" - "Порту" - 0:2

Голы: Отавио, 70 - 0:1, Марега, 73 - 0:2.

"Порту": Касильяс, Эдер Милитао, Макси Перейра (Отавио, 67), Теллес, Фелипе, Браими (Мбемба, 80), Оливер Торрес, Марега, Данилу Перейра, Корона, Соарес (Эррера, 74).

Удаление: Данни (82) - "Маритиму".

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