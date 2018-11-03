"Порту" на выезде разобрался с "Маритиму"

Теги портумаритиму

"Порту" на выезде разобрался с "Маритиму"

В рамках девятого тура чемпионата Португалии "Порту" в гостях одержал победу над "Маритиму" со счётом 2:0.

"Маритиму" - "Порту" - 0:2

Голы: Отавио, 70 - 0:1, Марега, 73 - 0:2.

"Порту": Касильяс, Эдер Милитао, Макси Перейра (Отавио, 67), Теллес, Фелипе, Браими (Мбемба, 80), Оливер Торрес, Марега, Данилу Перейра, Корона, Соарес (Эррера, 74).

Удаление: Данни (82) - "Маритиму".

Не пропустите: "Истанбул" взял верх над "Бешикташем", "Галатасарай" и "Фенербахче" сильнейшего не выявили. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 3 ноября

Главные новости дня: 3 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту 34 88
2 Бенфика 34 81
3 Спортинг Лиссабон 34 78
4 Брага 34 75
5 Рио Аве 34 51
6 Дешпортиво Чавес 34 47
7 Маритиму 34 47
8 Боавишта 34 45
9 Витория Гимарайнш 34 43
10 Портимоненсе 34 38
11 КД Тондела 34 38
12 Белененсиш 34 37
13 Дешпортиво Авеш 34 34
14 Витория Сетубал 34 32
15 Морейренсе ФК 34 32
16 Фейренсе 34 31
17 Пасуш де Феррейра 34 30
18 Эшторил 34 30
Полная таблица

топ-5 тегов