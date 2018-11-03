"Порту" на выезде разобрался с "Маритиму"
В рамках девятого тура чемпионата Португалии "Порту" в гостях одержал победу над "Маритиму" со счётом 2:0.
"Маритиму" - "Порту" - 0:2
Голы: Отавио, 70 - 0:1, Марега, 73 - 0:2.
"Порту": Касильяс, Эдер Милитао, Макси Перейра (Отавио, 67), Теллес, Фелипе, Браими (Мбемба, 80), Оливер Торрес, Марега, Данилу Перейра, Корона, Соарес (Эррера, 74).
Удаление: Данни (82) - "Маритиму".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|34
|88
|2
|Бенфика
|34
|81
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|78
|4
|Брага
|34
|75
|5
|Рио Аве
|34
|51
|6
|Дешпортиво Чавес
|34
|47
|7
|Маритиму
|34
|47
|8
|Боавишта
|34
|45
|9
|Витория Гимарайнш
|34
|43
|10
|Портимоненсе
|34
|38
|11
|КД Тондела
|34
|38
|12
|Белененсиш
|34
|37
|13
|Дешпортиво Авеш
|34
|34
|14
|Витория Сетубал
|34
|32
|15
|Морейренсе ФК
|34
|32
|16
|Фейренсе
|34
|31
|17
|Пасуш де Феррейра
|34
|30
|18
|Эшторил
|34
|30