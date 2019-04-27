"Порту" на выезде сыграл вничью с "Риу Аве" в чемпионате Португалии

Теги портубенфика

"Порту" на выезде сыграл вничью с "Риу Аве" в чемпионате Португалии

"Порту" в гостевом матче сыграл вничью с "Риу Аве" в рамках 31-го тура чемпионата Португалии.

В составе "Порту" единственный гол забил Ясин Браими, еще один мяч в свои ворота забил футболист "Риу Аве" Джуниор Роша. У "Риу Аве" отличились Нуну Сантуш и Ронан Херонимо.

"Риу Аве" - "Порту" - 2:2

Голы: Браима, 18 - 0:1, Роша, 22 (в свои ворота) - 0:2, Сантуш, 84 - 1:2, Херонимо, 91 - 2:2

Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 2:2.

"Порту" набрал 76 очков и занимает первую строчку в турнирной таблице, однако "Бенфика" с 75 баллами имеет игру в запасе.

Не пропустите: Наби Кейта стал автором самого быстрого гола "Ливерпуля" в АПЛ| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Алиссон отстоял 20 "сухих" матчей за "Ливерпуль" и повторил рекорд клуба

Алиссон отстоял 20 "сухих" матчей за "Ливерпуль" и повторил рекорд клуба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту Порту 31 76
2 Бенфика Бенфика 30 75
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 30 67
4 Брага Брага 30 64
5 Морейренсе ФК Морейренсе ФК 30 49
6 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 30 45
7 Белененсиш Белененсиш 30 40
8 Рио Аве Рио Аве 31 39
9 Санта-Клара Санта-Клара 30 37
10 Портимоненсе Портимоненсе 30 33
11 Дешпортиво Авеш Дешпортиво Авеш 30 33
12 Маритиму Маритиму 30 33
13 Витория Сетубал Витория Сетубал 30 32
14 Боавишта Боавишта 30 32
15 КД Тондела КД Тондела 30 31
16 Дешпортиво Чавес Дешпортиво Чавес 30 28
17 Насьонал Насьонал 30 27
18 Фейренсе Фейренсе 30 15
Полная таблица

топ-5 тегов