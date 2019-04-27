"Порту" на выезде сыграл вничью с "Риу Аве" в чемпионате Португалии
"Порту" в гостевом матче сыграл вничью с "Риу Аве" в рамках 31-го тура чемпионата Португалии.
В составе "Порту" единственный гол забил Ясин Браими, еще один мяч в свои ворота забил футболист "Риу Аве" Джуниор Роша. У "Риу Аве" отличились Нуну Сантуш и Ронан Херонимо.
"Риу Аве" - "Порту" - 2:2
Голы: Браима, 18 - 0:1, Роша, 22 (в свои ворота) - 0:2, Сантуш, 84 - 1:2, Херонимо, 91 - 2:2
Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 2:2.
"Порту" набрал 76 очков и занимает первую строчку в турнирной таблице, однако "Бенфика" с 75 баллами имеет игру в запасе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|31
|76
|2
|Бенфика
|30
|75
|3
|Спортинг Лиссабон
|30
|67
|4
|Брага
|30
|64
|5
|Морейренсе ФК
|30
|49
|6
|Витория Гимарайнш
|30
|45
|7
|Белененсиш
|30
|40
|8
|Рио Аве
|31
|39
|9
|Санта-Клара
|30
|37
|10
|Портимоненсе
|30
|33
|11
|Дешпортиво Авеш
|30
|33
|12
|Маритиму
|30
|33
|13
|Витория Сетубал
|30
|32
|14
|Боавишта
|30
|32
|15
|КД Тондела
|30
|31
|16
|Дешпортиво Чавес
|30
|28
|17
|Насьонал
|30
|27
|18
|Фейренсе
|30
|15