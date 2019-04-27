"Порту" на выезде сыграл вничью с "Риу Аве" в чемпионате Португалии

"Порту" в гостевом матче сыграл вничью с "Риу Аве" в рамках 31-го тура чемпионата Португалии.

В составе "Порту" единственный гол забил Ясин Браими, еще один мяч в свои ворота забил футболист "Риу Аве" Джуниор Роша. У "Риу Аве" отличились Нуну Сантуш и Ронан Херонимо.

"Риу Аве" - "Порту" - 2:2

Голы: Браима, 18 - 0:1, Роша, 22 (в свои ворота) - 0:2, Сантуш, 84 - 1:2, Херонимо, 91 - 2:2

Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 2:2.

"Порту" набрал 76 очков и занимает первую строчку в турнирной таблице, однако "Бенфика" с 75 баллами имеет игру в запасе.

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