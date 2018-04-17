"Порту" надеется сохранить Касильяса
Президент "Порту" Жорже Нуну Пинту да Кошта намерен сохранить в команде Икера Касильяса.
Контракт с 36-летним голкипером истекает ближайшим летом.
"Конечно, мы хотим, чтобы Касильяс остался с нами. Мы рады, что он в нашей команде. Это отличный вратарь, хороший человек, который показал, что важен для нас. Я не могу гарантировать, что он останется, но очень хочу этого", - сказал он.
Читайте также: Касильясом интересуется английский топ-клуб. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Зенит" встретится с "Динамо" в Санкт-Петербурге
-
Очередное укрощение "львов": "Реал" принимает "Атлетик"
-
Последние шаги на пути к трофею: "Спартак" принимает "Тосно" в полуфинале Кубка России
-
Лидер против нестабильных грозненцев: "Локомотив" принимает "Ахмат"
-
Битва сенсаций в полуфинале Кубка России: "Авангард" принимает "Шинник"
Лента новостей
-
Аспас обновил 62-летний рекорд "Сельты"
-
"Манчестер Юнайтед" едет в гости к "Борнмуту" за тремя очками
-
"Зенит" встретится с "Динамо" в Санкт-Петербурге
-
Очередное укрощение "львов": "Реал" принимает "Атлетик"
-
Последние шаги на пути к трофею: "Спартак" принимает "Тосно" в полуфинале Кубка России
-
Лидер против нестабильных грозненцев: "Локомотив" принимает "Ахмат"
-
Битва сенсаций в полуфинале Кубка России: "Авангард" принимает "Шинник"
-
Агент хавбека "Наполи" заявил об интересе английских топ-клубов
-
Остаться в гонке за медали: ЦСКА постарается отыграться за неудачи на "Амкаре"
-
Мюллер стал вторым бомбардиром "Баварии" в Кубке Германии
-
Тер Штеген стал рекордсменом Ла Лиги
-
"Барселона" впервые за 16 лет вышла на поле без единого воспитанника в основе
-
Кака рассказал о своих сложностях в "Реале"
-
"Вильярреал" – "Леганес" - 2:1 (обзор)
-
Гол Бакки помог "Вильярреалу" победить "Леганес"
-
"Барселона" побила еще один испанский рекорд
-
"Ле Арбье" – "Шамбли" - 2:0 (обзор)
-
Клуб третьего дивизиона вышел в финал Кубка Франции
-
"Сельта" – "Барселона" – 2:2 (обзор)
-
"Интер" - "Кальяри" - 4:0 (обзор)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|30
|76
|2
|Бенфика
|30
|74
|3
|Спортинг Лиссабон
|30
|71
|4
|Брага
|30
|68
|5
|Рио Аве
|30
|44
|6
|Маритиму
|30
|44
|7
|Дешпортиво Чавес
|30
|38
|8
|Боавишта
|30
|38
|9
|Витория Гимарайнш
|30
|37
|10
|Портимоненсе
|30
|35
|11
|Белененсиш
|30
|33
|12
|КД Тондела
|30
|32
|13
|Витория Сетубал
|30
|29
|14
|Морейренсе ФК
|30
|29
|15
|Пасуш де Феррейра
|30
|28
|16
|Дешпортиво Авеш
|30
|28
|17
|Эшторил
|30
|26
|18
|Фейренсе
|30
|24