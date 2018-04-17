"Порту" надеется сохранить Касильяса

Президент "Порту" Жорже Нуну Пинту да Кошта намерен сохранить в команде Икера Касильяса.

Контракт с 36-летним голкипером истекает ближайшим летом.

"Конечно, мы хотим, чтобы Касильяс остался с нами. Мы рады, что он в нашей команде. Это отличный вратарь, хороший человек, который показал, что важен для нас. Я не могу гарантировать, что он останется, но очень хочу этого", - сказал он.

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