"Порту" намерен арендовать Джесси Лингарда

"Порту" интересуется полузащитником "МЮ" Джесси Лингардом. Об этом сообщает ESPN.

По данным источника, португальский клуб хочет арендовать футболиста до лета 2021 года.

Отметим, в Португалии трансферное окно все еще открыто.

Ранее сообщалось, что в Лингарде также заинтересованы "Зенит" и "Тоттенхэм".

В сезоне-2019/20 хавбек провел 22 матча в АПЛ и забил 1 мяч.

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