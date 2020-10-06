"Порту" намерен арендовать Джесси Лингарда

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"Порту" намерен арендовать Джесси Лингарда

"Порту" интересуется полузащитником "МЮ" Джесси Лингардом. Об этом сообщает ESPN.

По данным источника, португальский клуб хочет арендовать футболиста до лета 2021 года.

Отметим, в Португалии трансферное окно все еще открыто.

Ранее сообщалось, что в Лингарде также заинтересованы "Зенит" и "Тоттенхэм".

В сезоне-2019/20 хавбек провел 22 матча в АПЛ и забил 1 мяч. 

А еще: ПСЖ объявил об аренде хавбека "Порту"| http://soccernews.ru
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