"Порту" намерен продать Касильяса
Вратарь "Порту" Икер Касильяс близок к уходу в другой клуб, сообщает El Pais.
По сведениям издания, руководство "драконов" собирается продать 34-летнего стража ворот в январе в связи с проблемами с финансовым фэйр-плей.
Дело в том, что Касильяс зарабатывает в "Порту" около 5 миллионов евро в год, что значительно выше средней зарплаты в клубе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|9
|25
|2
|Спортинг Лиссабон
|9
|23
|3
|Бенфика
|9
|20
|4
|Брага
|9
|18
|5
|Маритиму
|9
|16
|6
|Рио Аве
|9
|14
|7
|Боавишта
|9
|13
|8
|Белененсиш
|9
|13
|9
|Фейренсе
|9
|11
|10
|Витория Гимарайнш
|9
|11
|11
|Витория Сетубал
|9
|10
|12
|КД Тондела
|9
|9
|13
|Пасуш де Феррейра
|9
|9
|14
|Портимоненсе
|9
|8
|15
|Дешпортиво Чавес
|9
|8
|16
|Дешпортиво Авеш
|9
|6
|17
|Морейренсе ФК
|9
|6
|18
|Эшторил
|9
|6