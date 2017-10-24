"Порту" намерен продать Касильяса

Вратарь "Порту" Икер Касильяс близок к уходу в другой клуб, сообщает El Pais.

По сведениям издания, руководство "драконов" собирается продать 34-летнего стража ворот в январе в связи с проблемами с финансовым фэйр-плей.

Дело в том, что Касильяс зарабатывает в "Порту" около 5 миллионов евро в год, что значительно выше средней зарплаты в клубе.

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