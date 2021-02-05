"Порту" назвал диагноз защитника, который жёстко столкнулся с Крицюком

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"Порту" назвал диагноз защитника, который жёстко столкнулся с Крицюком

Стала известна степень серьёзности травмы защитника "Порту" Нану, который накануне был экстренно госпитализирован.

Напомним, что футболиста увезли на скорой после жёсткого столкновения с вратарём "Белененсиша" Станиславом Крицюком.

Пресс-служба "драконов" сообщает, что у 26-летнего правого фулбека диагностированы сотрясение мозга и спинномозговая травма с потерей сознания.

Сейчас Нану в сознании, он уже ориентируется во времени и пространстве. На данный момент его состояние стабильное.

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