"Порту" не предложит новый контракт своему игроку из-за сомнений в его возрасте
Центральный защитник "Порту" Шансель Мбемба летом станет свободным агентом, утверждает Correio da Manhã.
По информации источника, "драконы" не будут предлагать игроку продлить контракт, истекающий 30 июня.
Дело в том, что в клубе сомневаются в возрасте конголезца. Ему может быть от 27 до 33 лет. Сейчас в этом вопросе разбирается ФИФА.
В целом есть четыре версии по поводу года рождения Мбемба – 1988-й, 1990-й, 1991-й и 1994-й.
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