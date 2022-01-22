"Порту" не предложит новый контракт своему игроку из-за сомнений в его возрасте

Фото инстаграм Шанселя Мбемба

Центральный защитник "Порту" Шансель Мбемба летом станет свободным агентом, утверждает Correio da Manhã.

По информации источника, "драконы" не будут предлагать игроку продлить контракт, истекающий 30 июня.

Дело в том, что в клубе сомневаются в возрасте конголезца. Ему может быть от 27 до 33 лет. Сейчас в этом вопросе разбирается ФИФА.

В целом есть четыре версии по поводу года рождения Мбемба – 1988-й, 1990-й, 1991-й и 1994-й.

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