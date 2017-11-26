"Порту" не сумел победить "Авеш" и другие результаты 12-го тура чемпионата Португалии

В субботу в рамках 12-го тура чемпионата Португалии состоялись три матча, краткий обзор которых мы представляем Вашему вниманию.

"Портимоненсе" – "Тондела" - 2:0

Голы: Накадзима, 31 - 1:0, Накадзима, 77 - 2:0.



"Боавишта" – "Морейренсе" - 1:0

Гол: Карраса, 29 - 1:0.



"Авеш" – "Порту" - 1:1

Голы: Рикарду Перейра, 6 - 0:1, Витор Гомеш, 63 - 1:1.

Удаление: Корона (52) - "Порту".

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