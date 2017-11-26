"Порту" не сумел победить "Авеш" и другие результаты 12-го тура чемпионата Португалии

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"Порту" не сумел победить "Авеш" и другие результаты 12-го тура чемпионата Португалии

В субботу в рамках 12-го тура чемпионата Португалии состоялись три матча, краткий обзор которых мы представляем Вашему вниманию.

"Портимоненсе" – "Тондела" - 2:0

Голы: Накадзима, 31 - 1:0, Накадзима, 77 - 2:0.


"Боавишта" – "Морейренсе" - 1:0

Гол: Карраса, 29 - 1:0.


"Авеш" – "Порту" - 1:1

Голы: Рикарду Перейра, 6 - 0:1, Витор Гомеш, 63 - 1:1.

Удаление: Корона (52) - "Порту".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту 12 32
2 Спортинг Лиссабон 11 27
3 Бенфика 11 26
4 Брага 11 22
5 Маритиму 11 22
6 Рио Аве 11 17
7 Боавишта 12 16
8 Белененсиш 12 16
9 Портимоненсе 12 15
10 Дешпортиво Чавес 12 14
11 Витория Гимарайнш 11 14
12 КД Тондела 12 12
13 Пасуш де Феррейра 11 12
14 Фейренсе 11 11
15 Витория Сетубал 11 10
16 Дешпортиво Авеш 12 10
17 Морейренсе ФК 12 7
18 Эшторил 11 6
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