"Порту" не сумел победить "Авеш" и другие результаты 12-го тура чемпионата Португалии
В субботу в рамках 12-го тура чемпионата Португалии состоялись три матча, краткий обзор которых мы представляем Вашему вниманию.
"Портимоненсе" – "Тондела" - 2:0
Голы: Накадзима, 31 - 1:0, Накадзима, 77 - 2:0.
"Боавишта" – "Морейренсе" - 1:0
Гол: Карраса, 29 - 1:0.
"Авеш" – "Порту" - 1:1
Голы: Рикарду Перейра, 6 - 0:1, Витор Гомеш, 63 - 1:1.
Удаление: Корона (52) - "Порту".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|12
|32
|2
|Спортинг Лиссабон
|11
|27
|3
|Бенфика
|11
|26
|4
|Брага
|11
|22
|5
|Маритиму
|11
|22
|6
|Рио Аве
|11
|17
|7
|Боавишта
|12
|16
|8
|Белененсиш
|12
|16
|9
|Портимоненсе
|12
|15
|10
|Дешпортиво Чавес
|12
|14
|11
|Витория Гимарайнш
|11
|14
|12
|КД Тондела
|12
|12
|13
|Пасуш де Феррейра
|11
|12
|14
|Фейренсе
|11
|11
|15
|Витория Сетубал
|11
|10
|16
|Дешпортиво Авеш
|12
|10
|17
|Морейренсе ФК
|12
|7
|18
|Эшторил
|11
|6