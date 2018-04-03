"Порту" неожиданно проиграл "Белененсешу"

В рамках 28-го тура чемпионата Португалии "Порту" в гостях потерпел поражение от "Белененсеша" со счётом 2:0.

"Белененсеш" – "Порту" - 2:0

Голы: Натан, 10 - 1:0, Мауридес, 70 - 2:0.

"Порту": Касильяс, Осорио (Данилу Перейра, 72), Фелипе, Теллес, Рикарду Перейра, Сержиу Оливейра, Эррера, Браими, Перейра (Паулиньо, 56), Соарес, Абубакар (Гонсалу Пасиенсия, 56).

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