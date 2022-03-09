"Порту" неожиданно проиграл "Лиону" в Лиге Европы

Фото: инстаграм "Лиона"/Автор неизвестен

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Порту" на своем поле проиграл "Лиону" со счетом 0:1. Единственный гол забил Лукас Пакета.

В другом матче "Айнтрахт" на выезде победил "Бетис" со счетом 2:1 благодаря голам Филипа Костича и Даити Камады. В составе испанцев отличился Набиль Фекир.

"Порту" Португалия – "Лион" Франция - 0:1 (0:0)

Гол: Лукас Пакета, 59 - 0:1

"Порту": Диогу Кошта, Пепе (Рубен Семеду, 46), Мбемба, Сануси, Отавио (Франсишку Консейсау, 88), Урибе, Витинья, Жоау Мариу (Галено, 80), Тареми (Фабиу Виейра, 80), Эванилсон (Тони Мартинес, 72), Пепе.

"Лион": Антони Лопеш, Дюбуа (Гюсто, 83), Тиаго Мендес, Лукеба, Эмерсон, Лукас Пакета, Ндомбеле, Какре, Февр (Ауар, 80), Токо-Экамби, Дембеле.

"Бетис" Испания – "Айнтрахт" Германия - 1:2 (1:2)

Голы: Костич, 14 - 0:1, Фекир, 30 - 1:1, Камада, 32 - 1:2

"Бетис": Браво, Сабали, Песселья, Эдгар Гонсалес, Каналес, Вильям Карвалью (Миранда, 61), Родригес, Руибаль (Тельо, 77), Хуанми (Хоакин, 61), Виллиан Жозе (Иглесиас, 77), Фекир.

"Айнтрахт": Трапп, Хинтереггер, Ндика, Тута, Кнауфф, Костич, Соу, Якич, Камада (Ленц, 78), Линдстрем (Хеуге, 73), Борре (Ламмерс, 86).

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