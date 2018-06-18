"Порту" нужен аргентинец из Серии А

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"Порту" нужен аргентинец из Серии А

"Порту" проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику "Удинезе" Родриго Де Паулю, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, португальский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Удинезе" оценивает хавбека в восемь миллионов евро. Также им интересуется "Фиорентина".

В минувшем сезоне 24-летний Де Пауль провел за "Удинезе" 39 матчей, забил 4 гола и отдал 8 результативных передач.

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