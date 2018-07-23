"Порту" объявил о переходе африканского защитника из клуба АПЛ

Теги ньюкасл юнайтедпортушансель мбемба

"Порту" объявил о переходе африканского защитника из клуба АПЛ

Конголезский защитник "Ньюкасла" Шансель Мбемба перешел в "Порту", сообщает официальный твиттер клуба.

Сумма трансфера составила 8 миллионов евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с португальским клубом контракт до 2022 года.

23-летний Мбемба выступал за "Ньюкасл" с 2015 года, провел за клуб 58 матчей и забил 1 гол. Ранее играл за "Андерлехт". За сборную ДР Конго сыграл 38 матчей и забил 3 мяча. Ориентировочная стоимость игрока составляет 6 миллионов евро.

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