"Порту" объявил о переходе колумбийца, которым интересовался "Зенит"

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"Порту" объявил о переходе колумбийца, которым интересовался "Зенит"

Колумбийский полузащитник Луис Диас перешел в "Порту", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 8,5 миллионов евро. Колумбиец подписал с португальским клубом контракт до лета 2024 года. Футболист будет выступать за "драконов" под седьмым номером. 

Стоит отметить, что игроком также интересовался "Зенит".

22-летний Диас ранее выступал за "Атлетико Хуниор", за который провел 67 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал шесть результативных передач.

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