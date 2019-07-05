"Порту" объявил о переходе Зе Луиша

Теги спартак москвапортузе луиштрансферы

"Порту" объявил о переходе Зе Луиша

Кабовердийский нападающий Зе Луиш перешел из "Спартака" в "Порту", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 8,5 миллионов евро. Футболист подписал контракт с португальским клубом до лета 2023 года.

28-летний Зе Луиш выступал за "Спартак" с 2015 года, провел за клуб 109 матчей и забил 35 голов. Ранее играл за "Жил Висенте" и "Брагу". За сборную Кабо-Верде сыграл 17 матчей и забил два гола. Чемпион России, обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка португальской лиги. Ориентировочная стоимость игрока составляет восемь миллионов евро.

Не пропустите: "Милан" перехватил трансферную цель "Спартака". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" может перехватить де Лигта у "Ювентуса"

"Барселона" может перехватить де Лигта у "Ювентуса"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бенфика Бенфика 34 87
2 Порту Порту 34 85
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 34 74
4 Брага Брага 34 67
5 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 34 52
6 Морейренсе ФК Морейренсе ФК 34 52
7 Рио Аве Рио Аве 34 45
8 Боавишта Боавишта 34 44
9 Белененсиш Белененсиш 34 43
10 Санта-Клара Санта-Клара 34 42
11 Маритиму Маритиму 34 39
12 Портимоненсе Портимоненсе 34 39
13 Витория Сетубал Витория Сетубал 34 36
14 Дешпортиво Авеш Дешпортиво Авеш 34 36
15 КД Тондела КД Тондела 34 35
16 Дешпортиво Чавес Дешпортиво Чавес 34 32
17 Насьонал Насьонал 34 28
18 Фейренсе Фейренсе 34 20
Полная таблица

топ-5 тегов