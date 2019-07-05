"Порту" объявил о переходе Зе Луиша

Кабовердийский нападающий Зе Луиш перешел из "Спартака" в "Порту", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 8,5 миллионов евро. Футболист подписал контракт с португальским клубом до лета 2023 года.

28-летний Зе Луиш выступал за "Спартак" с 2015 года, провел за клуб 109 матчей и забил 35 голов. Ранее играл за "Жил Висенте" и "Брагу". За сборную Кабо-Верде сыграл 17 матчей и забил два гола. Чемпион России, обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка португальской лиги. Ориентировочная стоимость игрока составляет восемь миллионов евро.

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