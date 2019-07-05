"Порту" объявил о переходе Зе Луиша
Кабовердийский нападающий Зе Луиш перешел из "Спартака" в "Порту", сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера составила 8,5 миллионов евро. Футболист подписал контракт с португальским клубом до лета 2023 года.
28-летний Зе Луиш выступал за "Спартак" с 2015 года, провел за клуб 109 матчей и забил 35 голов. Ранее играл за "Жил Висенте" и "Брагу". За сборную Кабо-Верде сыграл 17 матчей и забил два гола. Чемпион России, обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка португальской лиги. Ориентировочная стоимость игрока составляет восемь миллионов евро.
Не пропустите: "Милан" перехватил трансферную цель "Спартака". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Порту" объявил о переходе Зе Луиша
-
Давид Луис совершил эффектный прыжок в отпуске
-
Луис Адриано отметился зажигательным танцем со своей девушкой
-
"Барселона" может перехватить де Лигта у "Ювентуса"
-
2
"Барселона" увеличила цену на Умтити
-
Игроки "Зенита" устроили приветственный тоннель для Дугласа Сантоса
-
2
Конте попросил "Интер" выкупить Видаля у "Барселоны"
-
"Манчестер Юнайтед" объявил о продлении контракта с бразильским полузащитником
-
Дзюба сравнил себя с Ибрагимовичем
-
Пьяный Деле Алли потерял сознание на пляже
-
Эррера прокомментировал свой переход в ПСЖ
-
"Зенит" объявил о продлении контракта с двумя игроками
-
ЦСКА нацелился на вингера "Эвертона"
-
8
"Зенит" поборется за форварда "Реала" Кристо
-
Экс-защитник "Спартака" Макеев продолжит карьеру в Армении
-
2
Зидан дал согласие на уход Марсело
-
1
Буффон рад возможности поиграть перед завершением карьеры с Роналду
-
Тите не уйдёт с поста главного тренера сборной Бразилии
-
2
"Арсенал" ведёт переговоры о трансфере Лукаса Васкеса
-
"Дерби Каунти" назвал имя преемника Лэмпарда
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|34
|87
|2
|Порту
|34
|85
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|74
|4
|Брага
|34
|67
|5
|Витория Гимарайнш
|34
|52
|6
|Морейренсе ФК
|34
|52
|7
|Рио Аве
|34
|45
|8
|Боавишта
|34
|44
|9
|Белененсиш
|34
|43
|10
|Санта-Клара
|34
|42
|11
|Маритиму
|34
|39
|12
|Портимоненсе
|34
|39
|13
|Витория Сетубал
|34
|36
|14
|Дешпортиво Авеш
|34
|36
|15
|КД Тондела
|34
|35
|16
|Дешпортиво Чавес
|34
|32
|17
|Насьонал
|34
|28
|18
|Фейренсе
|34
|20