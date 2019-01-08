"Порту" объявил о подписании Пепе

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"Порту" объявил о подписании Пепе

"Порту" объявил о подписании контракта с защитником Пепе, который перешел в клуб на правах свободного агента. 

Пепе играл в составе "Порту" с 2004 по 2007 год, после чего 10 лет играл в "Реале".

Ранее сообщалось, что игрок планирует продолжить карьеру в "Монако", ради чего готов отказать "Арсеналу".

"Порту" с 42 баллами занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата Португалии.

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