"Порту" объявил о трансфере игрока сборной Японии

Полузащитник "Аль-Духаиля" Сёя Накадзима стал игроком "Порту", сообщает официальный твиттер клуба.

Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. 24-летний футболист заключил с "драконами" пятилетний контракт.

Стоит отметить, что полгода назад японец перебрался в катарский клуб из "Портимоненсе" за 35 миллионов евро.

Ранее Накадзиму хотел купить ПСЖ, но не смог этого сделать из-за проблем с ФФП.

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