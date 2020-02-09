"Порту" обыграл "Бенфику" и прервал ее серию из 16 побед подряд
"Порту" обыграл "Бенфику" в матче 20-го тура чемпионата Португалии.
В составе победителей голами отметились Сержиу Оливейра и Алекс Теллес, также защитник гостей Рубен Диаш отправил мяч в свои ворота.
Голы: Сержиу Оливейра, 10 - 1:0, Винисиус, 18 0 1:1, Теллес, 38 (пенальти) - 2:1, Рубен Диаш, 44 (автогол) - 3:1, Винисиус, 50 - 3:2
"Порту": Марчесин, Теллес, Маркано, Пепе (Мбемба, 69), Диас, Сержиу Оливейра, Урибе, Корона, Отавио (Витор Феррейра, 85), Марега (Манафа, 81), Соарес.
"Бенфика": Влаходимос, Гримальдо, Алмейда (Диего Соуза, 85), Ферру, Рубен Диаш, Вайгль (Самарис, 76), Таарабт (Сеферович, 66), Рафа Силва, Пицци, Шикинью, Винисиус.
Таким образом, "Порту" прервал победную серию "Бенфики" из 16 матчей, у команды 50 очков в активе. У "орлов" 54 балла и 1 место в турнирной таблице.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|19
|54
|2
|Порту
|19
|47
|3
|Брага
|20
|34
|4
|Спортинг Лиссабон
|19
|32
|5
|ФК Фамаликао
|20
|32
|6
|Рио Аве
|19
|29
|7
|Витория Гимарайнш
|20
|28
|8
|Боавишта
|20
|28
|9
|Санта-Клара
|20
|26
|10
|Витория Сетубал
|19
|25
|11
|Жил Висенте
|20
|23
|12
|КД Тондела
|19
|23
|13
|Морейренсе ФК
|19
|21
|14
|Маритиму
|19
|20
|15
|Белененсиш
|20
|18
|16
|Пасуш де Феррейра
|20
|16
|17
|Портимоненсе
|19
|14
|18
|Дешпортиво Авеш
|19
|12