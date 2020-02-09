"Порту" обыграл "Бенфику" и прервал ее серию из 16 побед подряд

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"Порту" обыграл "Бенфику" и прервал ее серию из 16 побед подряд

"Порту" обыграл "Бенфику" в матче 20-го тура чемпионата Португалии.

В составе победителей голами отметились Сержиу Оливейра и Алекс Теллес, также защитник гостей Рубен Диаш отправил мяч в свои ворота. 

Голы: Сержиу Оливейра, 10 - 1:0, Винисиус, 18 0 1:1, Теллес, 38 (пенальти) - 2:1, Рубен Диаш, 44 (автогол) - 3:1, Винисиус, 50 - 3:2

"Порту": Марчесин, Теллес, Маркано, Пепе (Мбемба, 69), Диас, Сержиу Оливейра, Урибе, Корона, Отавио (Витор Феррейра, 85), Марега (Манафа, 81), Соарес.

"Бенфика": Влаходимос, Гримальдо, Алмейда (Диего Соуза, 85), Ферру, Рубен Диаш, Вайгль (Самарис, 76), Таарабт (Сеферович, 66), Рафа Силва, Пицци, Шикинью, Винисиус.

Таким образом, "Порту" прервал победную серию "Бенфики" из 16 матчей, у команды 50 очков в активе. У "орлов" 54 балла и 1 место в турнирной таблице.

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