"Порту" обыграл "Бенфику" в финале Кубка Португалии.

Победу команде помог одержать дубль Шанселя Мбемба.

"Бенфика" - "Порту" - 1:2 (0:0)

Голы: Мбемба, 47 - 0:1, Мбемба, 58 - 0:2, Винисиус, 84 (с пенальти) - 1:2,

"Бенфика": Влаходимос, Жардел, Андре Алмейда, Рубен Диаш, Нуну Тавареш, Пиззи (Жоау Филипе, 76), Габриэл, Вайгль (Таарабт, 60), Шикинью (Винисиус, 60), Сеферович (Диегу Соуза, 76), Серви (Рафа Силва, 46).

"Порту": Кошта, Пепе, Мбемба, Алекс Теллес, Манафа, Данилу Перейра, Отавиу (Диогу Лейте, 73), Урибе (Лум, 88), Диас, Корона (Сержиу Оливейра, 80), Марега.

Отметим, "Порту" выиграл трофей впервые с сезона-2010/11. Для команды это 21-я победа в турнире. Ранее клуб также стал чемпионом стране.

А еще: "Зенит" и "Порту" обменялись мнениями о стоимости Осорио| http://soccernews.ru