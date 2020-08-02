"Порту" обыграл "Бенфику" в финале Кубка Португалии
"Порту" обыграл "Бенфику" в финале Кубка Португалии.
Победу команде помог одержать дубль Шанселя Мбемба.
"Бенфика" - "Порту" - 1:2 (0:0)
Голы: Мбемба, 47 - 0:1, Мбемба, 58 - 0:2, Винисиус, 84 (с пенальти) - 1:2,
"Бенфика": Влаходимос, Жардел, Андре Алмейда, Рубен Диаш, Нуну Тавареш, Пиззи (Жоау Филипе, 76), Габриэл, Вайгль (Таарабт, 60), Шикинью (Винисиус, 60), Сеферович (Диегу Соуза, 76), Серви (Рафа Силва, 46).
"Порту": Кошта, Пепе, Мбемба, Алекс Теллес, Манафа, Данилу Перейра, Отавиу (Диогу Лейте, 73), Урибе (Лум, 88), Диас, Корона (Сержиу Оливейра, 80), Марега.
Отметим, "Порту" выиграл трофей впервые с сезона-2010/11. Для команды это 21-я победа в турнире. Ранее клуб также стал чемпионом стране.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14