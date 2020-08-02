"Порту" обыграл "Бенфику" в финале Кубка Португалии

Теги портубенфика

"Порту" обыграл "Бенфику" в финале Кубка Португалии

"Порту" обыграл "Бенфику" в финале Кубка Португалии.

Победу команде помог одержать дубль Шанселя Мбемба. 

"Бенфика" - "Порту" - 1:2 (0:0)

Голы: Мбемба, 47 - 0:1, Мбемба, 58 - 0:2, Винисиус, 84 (с пенальти) - 1:2,

"Бенфика": Влаходимос, Жардел, Андре Алмейда, Рубен Диаш, Нуну Тавареш, Пиззи (Жоау Филипе, 76), Габриэл, Вайгль (Таарабт, 60), Шикинью (Винисиус, 60), Сеферович (Диегу Соуза, 76), Серви (Рафа Силва, 46).

"Порту": Кошта, Пепе, Мбемба, Алекс Теллес, Манафа, Данилу Перейра, Отавиу (Диогу Лейте, 73), Урибе (Лум, 88), Диас, Корона (Сержиу Оливейра, 80), Марега.

Отметим, "Порту" выиграл трофей впервые с сезона-2010/11. Для команды это 21-я победа в турнире. Ранее клуб также стал чемпионом стране.

А еще: "Зенит" и "Порту" обменялись мнениями о стоимости Осорио| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ювентус" получил чемпионский трофей за победу в Серии А

"Ювентус" получил чемпионский трофей за победу в Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту Порту 28 67
2 Бенфика Бенфика 28 64
3 Брага Брага 28 50
4 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 27 49
5 ФК Фамаликао ФК Фамаликао 28 45
6 Рио Аве Рио Аве 28 44
7 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 28 40
8 Санта-Клара Санта-Клара 28 38
9 Морейренсе ФК Морейренсе ФК 28 35
10 Боавишта Боавишта 28 35
11 Жил Висенте Жил Висенте 28 33
12 Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра 28 31
13 Витория Сетубал Витория Сетубал 28 30
14 Белененсиш Белененсиш 27 30
15 КД Тондела КД Тондела 28 29
16 Маритиму Маритиму 28 28
17 Портимоненсе Портимоненсе 28 24
18 Дешпортиво Авеш Дешпортиво Авеш 28 14
Полная таблица

топ-5 тегов