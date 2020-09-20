"Порту" обыграл "Брагу" в чемпионата Португалии

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"Порту" обыграл "Брагу" в чемпионата Португалии

"Порту" обыграл "Брагу" в матче 1-го тура чемпионата Португалии.

В составе победителей дубль оформил Алекс Теллес, также голом отметился Сержиу Оливейра.

"Порту" - "Брага" - 3:1 (2:1)

Голы: Каштру, 21 - 0:1, Таллес, 45 - 1:1, С.Оливейра, 45 - 2:1, Алекс Теллес, 89 - 3:1

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