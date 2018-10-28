"Порту" обыграл "Фейренсе" в чемпионате Примейры

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"Порту" обыграл "Фейренсе" в чемпионате Примейры

В матче восьмого тура чемпионата Португалии "Порту" на своем поле обыграл "Фейренсе" благодаря голам Фелипе и Мареги. Благодаря этой победе "Порту", набрав 18 очков, вышло на первое место в турнирной таблице Примейры. "Фейренсе" остался на 13-й позиции.

"Порту" - "Фейренсе" - 2:0 (1:0)
Голы: Фелипе, 23 - 1:0, Марега, 80 - 2:0

"Порту": Касильяс, Перейра, Милитао, Фелипе, Теллес, Корона (Эррера, 64), Торрес, Перейра, Браими (Адриан, 86), Соарес, Марега (Перейра, 82)

"Фейренсе": Кайо, Мескуита, Брисено, Насименто, Гонсалвеш, Машаду, Альфонс (Тавареш, 71), Силва, Параиба (Гомеш, 88), Эдинью, Старджон (Силва, 81)

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