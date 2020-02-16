"Порту" обыграл "Гимарайнш" и вплотную подобрался к лидеру
В матче 21-го тура чемпионата Португалии "Порту" в гостях обыграл "Гимарайнш" со счетом 2:1. Благодаря победе "драконы" до одного очка сократили отставание от лидирующей "Бенфики".
"Гимарайнш" - "Порту" - 1:2 (0:1)
Голы: Хесус, 10 (автогол) - 0:1, Дуарте, 49 - 1:1, Марега, 60 - 1:2
"Порту": Маркезин, Теллес, Мбемба, Маркано, Корона (Накажима, 83), Оливейра, Урибе, Диас, Отавио (Лейте, 88), Марега (Манафа, 71), Зе Луиш
Не пропустите: "Бенфика" проиграла во втором подряд матче чемпионата Португалии. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|21
|54
|2
|Порту
|20
|50
|3
|Брага
|21
|37
|4
|Спортинг Лиссабон
|21
|36
|5
|Рио Аве
|21
|33
|6
|ФК Фамаликао
|20
|32
|7
|Санта-Клара
|21
|29
|8
|Витория Гимарайнш
|20
|28
|9
|Боавишта
|20
|28
|10
|Жил Висенте
|21
|26
|11
|Витория Сетубал
|21
|26
|12
|КД Тондела
|21
|24
|13
|Морейренсе ФК
|21
|23
|14
|Маритиму
|20
|21
|15
|Белененсиш
|20
|18
|16
|Пасуш де Феррейра
|20
|16
|17
|Портимоненсе
|21
|15
|18
|Дешпортиво Авеш
|20
|12