"Порту" обыграл "Гимарайнш" и вплотную подобрался к лидеру

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"Порту" обыграл "Гимарайнш" и вплотную подобрался к лидеру

В матче 21-го тура чемпионата Португалии "Порту" в гостях обыграл "Гимарайнш" со счетом 2:1. Благодаря победе "драконы" до одного очка сократили отставание от лидирующей "Бенфики".

"Гимарайнш" - "Порту" - 1:2 (0:1)
Голы: Хесус, 10 (автогол) - 0:1, Дуарте, 49 - 1:1, Марега, 60 - 1:2

"Порту": Маркезин, Теллес, Мбемба, Маркано, Корона (Накажима, 83), Оливейра, Урибе, Диас, Отавио (Лейте, 88), Марега (Манафа, 71), Зе Луиш

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