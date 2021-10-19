"Порту" обыграл "Милан" в Лиге чемпионов
Фото: инстаграм "Порту"/Автор неизвестен
В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Порту" на своем поле обыграл "Милан" со счетом 1:0.
Единственный гол в середине второго тайма забил Луис Диас.
"Порту" Португалия – "Милан" Италия - 1:0 (0:0)
Гол: Диас, 65 - 1:0
"Порту": Диогу Кошта, Пепе, Мбемба, Венделл (Сануси, 46), Отавио (Груйич, 90), Сержиу Оливейра (Витинья, 67), Урибе, Жоау Мариу, Тареми (Тони Мартинес, 84), Эванилсон (Корона, 67), Диас.
"Милан": Тэтэрушану, Калабрия, Кьер, Томори (Романьоли, 59), Балло-Туре (Калулу, 58), Крунич (Мальдини, 82), Беннасер, Салемакерс, Тонали (Бакайоко, 66), Жиру (Ибрагимович, 58), Рафаэл Леау.
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