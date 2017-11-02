"Порту" обыграл "РБ Лейпциг"

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"Порту" обыграл "РБ Лейпциг"В матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Порту" на своем поле оказался сильнее немецкого "РБ Лейпциг".

"Порту" - "РБ Лейпциг" - 3:1

Голы: Эррера, 13 - 1:0, Вернер, 48 - 1:1, Д. Перейра, 61 - 2:1, М. Перейра, 90+3 - 3:1.

"Порту": Жозе Са, Рикарду, Фелипе, Маркано, Теллес, Корона (М. Перейра, 72), Эррера, Д. Перейра, Браими (Рейес, 89), Марега (Андре, 13), Абубакар.

"РБ Лейпциг": Гуляси, Бернардо, Орбан, Упамекано, Хальстенберг (Клостерманн, 46), Кампль, Кейта, Форсберг, Забитцер, Брума (Вернер, 46), Огустин (Поульсен, 75).

Напомним, в другом матче группы "Бешикташ" и "Монако" поделили очки. | soccernews.ru

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