"Порту" обыграл "Спортинг" и досрочно стал чемпионом Португалии

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"Порту" обыграл "Спортинг" и досрочно стал чемпионом Португалии

В 32-м туре чемпионата Португалии "Порту" оказался сильнее лиссабонского "Спортинга".

Эта победа позволила "Порту" досрочно оформить чемпионство. За два тура до конца "драконы" лидируют в чемпионате, опережая "Бенфику" на 8 очков.

Отметим, что это 29-й чемпионский титул в истории клуба.

"Порту" - "Спортинг" 2:0

Голы: Данило, 64 - 1:0, Марега, 90 - 2:0

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