"Порту" обыграл "Янг Бойз", "Рейнджерс" переиграл "Фейеноорд"
"Порту" обыграл "Янг Бойз" в домашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.
В параллельном матче турнира "Рейнджейрс" минимально обыграл "Фейеноорд".
"Порту" - "Янг Бойз" - 2:1 (2:1)
Голы: Соарес, 8 - 1:0, Нсаме, 15 (с пенальти) - 1:1, Соарес, 29 - 2:1.
"Порту": Марчесин, Пепе, Маркано, Алекс Теллес, Данилу Перейра, Отавиу, Урибе, Диас (Бару, 66), Корона, Марега (Манафа, 70), Соарес (Силва, 81).
"Янг Бойз" : фон Балльмоос, Серенсен, Гарсия, Янко, Бюрги, Цезигер, Лустенбергер, Сьерро (Эбишер, 69), Фасснахт (Гаудино, 73), Нсаме (Оаро, 60), Ассале.
"Рейнджерс" - "Фейеноорд" - 1:0 (1:0)
Гол: Оджо, 24.
"Рейнджерс": Макгрегор, Таверньер, Хеландер, Голдсон, Баришич, Дэйвис, Эрфилд (Кинг, 90), Джэк, Камара (Арибо, 82), Оджо (Баркер, 74), Морелос.
"Фейеноорд": Фермер, Боттегин, Ие, Хапс, Карсдорп, Фер, Тапия, Кекджю (Нарсингх, 65), Бергхейс, Ларссон (Йергенсен, 78), Синистерра (Торнстра, 86)
Таким образом в группе G у "Порту" и "Рейнджейрс" по три балла, у "Янг Бойз" и "Фейеноорда" - 0 балов. Матчи 2-го тура пройдет 3 октября.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0