"Порту" обыграл "Янг Бойз", "Рейнджерс" переиграл "Фейеноорд"

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"Порту" обыграл "Янг Бойз", "Рейнджерс" переиграл "Фейеноорд"

"Порту" обыграл "Янг Бойз" в домашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

В параллельном матче турнира "Рейнджейрс" минимально обыграл "Фейеноорд".

"Порту" - "Янг Бойз" - 2:1 (2:1)

Голы: Соарес, 8 - 1:0, Нсаме, 15 (с пенальти) - 1:1, Соарес, 29 - 2:1.

"Порту": Марчесин, Пепе, Маркано, Алекс Теллес, Данилу Перейра, Отавиу, Урибе, Диас (Бару, 66), Корона, Марега (Манафа, 70), Соарес (Силва, 81).

"Янг Бойз" : фон Балльмоос, Серенсен, Гарсия, Янко, Бюрги, Цезигер, Лустенбергер, Сьерро (Эбишер, 69), Фасснахт (Гаудино, 73), Нсаме (Оаро, 60), Ассале.

"Рейнджерс" - "Фейеноорд" - 1:0 (1:0)

Гол: Оджо, 24.

"Рейнджерс": Макгрегор, Таверньер, Хеландер, Голдсон, Баришич, Дэйвис, Эрфилд (Кинг, 90), Джэк, Камара (Арибо, 82), Оджо (Баркер, 74), Морелос.

"Фейеноорд": Фермер, Боттегин, Ие, Хапс, Карсдорп, Фер, Тапия, Кекджю (Нарсингх, 65), Бергхейс, Ларссон (Йергенсен, 78), Синистерра (Торнстра, 86)

Таким образом в группе G у "Порту" и "Рейнджейрс" по три балла, у "Янг Бойз" и "Фейеноорда" - 0 балов. Матчи 2-го тура пройдет 3 октября.

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