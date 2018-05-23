"Порту" оценил Браими в 30 миллионов евро

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"Порту" оценил Браими в 30 миллионов евро
"Порту" определился с ценой на алжирского полузащитника Ясина Браими, сообщает O Jogo.

По сведениям издания, португальский клуб готов продать футболиста в летнее трансферное окно за 30 миллионов евро.

В завершившемся сезоне 28-летний Браими провел за "Порту" 42 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 10 голевых передач.

Летом 2017 года "Спартак" был готов заплатить за хавбека 25 миллионов евро, но "Порту" не устроила эта сумма.

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