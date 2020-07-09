"Порту" одержал четвертую победу подряд и приблизился к чемпионству
В матче 31-го тура чемпионата Португалии "Порту" на выезде обыграл "Тонделу" со счетом 3:1. Победу "драконам" принесли голы Данило Перейры, Муссы Мареги и Фабио Виейра. У хозяев отличился Ронан.
"Порту" одержал четвертую победу подряд и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Примейры. Для чемпионского титула клубу осталось набрать четыре очка в оставшихся трех матчах.
"Тондела" - "Порту" - 1:3 (0:0)
Голы: Перейра, 47 - 0:1, Марега, 64 - 0:2, Ронан, 73 (с пенальти) - 1:2, Виейра, 90+4 (с пенальти) - 1:3
"Порту": Маркезин, Теллес (Виейра, 67), Мбемба, Пепе, Манафа, Урибе, Оливейра (Перейра, 38), Корона, Отавио, Марега, Соареш
Не пропустите: "Порту" добился победы в чемпионате Португалии, увеличив отрыв от "Бенфики". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14