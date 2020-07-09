"Порту" одержал четвертую победу подряд и приблизился к чемпионству

В матче 31-го тура чемпионата Португалии "Порту" на выезде обыграл "Тонделу" со счетом 3:1. Победу "драконам" принесли голы Данило Перейры, Муссы Мареги и Фабио Виейра. У хозяев отличился Ронан.

"Порту" одержал четвертую победу подряд и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Примейры. Для чемпионского титула клубу осталось набрать четыре очка в оставшихся трех матчах.

"Тондела" - "Порту" - 1:3 (0:0)

Голы: Перейра, 47 - 0:1, Марега, 64 - 0:2, Ронан, 73 (с пенальти) - 1:2, Виейра, 90+4 (с пенальти) - 1:3

"Порту": Маркезин, Теллес (Виейра, 67), Мбемба, Пепе, Манафа, Урибе, Оливейра (Перейра, 38), Корона, Отавио, Марега, Соареш

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