"Порту" одержал крупную победу в дерби
В матче 2-го тура чемпионата Испании "Порту" в дерби на выезде разгромил "Боавишту" со счетом 5:0. Победу "драконам" принесли дубль Муссы Мареги, а также голы Хесуса Короны, Серхио Оливейры и Луиса Диаса.
"Боавишта" Порту - "Порту" Порту - 0:5 (0:0)
Голы: Корона, 47 - 0:1, Оливейра, 59 - 0:2, Марега, 67 - 0:3, Марега, 72 - 0:4, Диас, 90+2 - 0:5
"Порту": Маркезин, Теллес, Мбемба, Пепе, Манафа, Перейра, Оливейра, Отавио, Урибе (Диас, 57), Корона, Марега.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14