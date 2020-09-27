"Порту" одержал крупную победу в дерби

В матче 2-го тура чемпионата Испании "Порту" в дерби на выезде разгромил "Боавишту" со счетом 5:0. Победу "драконам" принесли дубль Муссы Мареги, а также голы Хесуса Короны, Серхио Оливейры и Луиса Диаса.

"Боавишта" Порту - "Порту" Порту - 0:5 (0:0)

Голы: Корона, 47 - 0:1, Оливейра, 59 - 0:2, Марега, 67 - 0:3, Марега, 72 - 0:4, Диас, 90+2 - 0:5

"Порту": Маркезин, Теллес, Мбемба, Пепе, Манафа, Перейра, Оливейра, Отавио, Урибе (Диас, 57), Корона, Марега.

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