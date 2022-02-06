"Порту" одержал уверенную победу в матче Примейры
Фото: инстаграм "Порту"/Автор неизвестен
В матче 21-го тура чемпионата Португалии "Порту" на выезде обыграл "Аруку" со счетом 2:0.
Победу "драконам" принесли голы Витора Феррейры и Шанселя Мбемба.
"Порту", набрав 59 очков, лидирует в турнирной таблице Примейры. "Арука" с 18 очками осталась на 15-й позиции.
"Арука" - "Порту" - 0:2 (0:0)
Голы: Феррейра, 54 - 0:1, Мбемба, 57 - 0:2
"Порту": Мейрелеш, Занузи, Пепе, Мбемба, Кошта (Мариу, 56), Феррейра, Груич (Галено, 56), Отавио, Вийера (Эустакиу, 78), Пепе (Тареми, 56), Эванилсон
Не пропустите: "Вольфсбург" разгромил "Гройтер Фюрт" в матче Бундеслиги. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Ювентус" обыграл "Верону" благодаря голам двух новичков
-
Триумф Португалии, феерия Испании: результаты Евро-2022 по футзалу 6 февраля
-
Позор Дортмунда, победа "Баварии", феерия "Байера": результаты 21-го тура Бундеслиги
-
Россия проиграла Португалии в финале Евро-2022 по футзалу
-
"Ференцварош" Черчесова потерпел разгромное поражение в чемпионате Венгрии
Лента новостей
-
ПСЖ разгромил "Лилль". Месси забил и отдал голевой пас
-
"Ювентус" обыграл "Верону" благодаря голам двух новичков
-
ПСЖ теряет Ди Марию
-
У Месси нет конфликта с Почеттино
-
Марсело определился с профессией после завершения карьеры
-
Черчесов назвал причину разгромного поражения "Ференцвароша" в чемпионате Венгрии
-
Определились все пары 1/8 финала Кубка Англии
-
Месси забил второй гол в Лиге 1
-
Гус Тиль высказался о возможном возвращении в "Спартак"
-
"Порту" одержал уверенную победу в матче Примейры
-
"Бавария" теряет Нойера
-
Триумф Португалии, феерия Испании: результаты Евро-2022 по футзалу 6 февраля
-
"Бетис" проиграл "Вильярреалу" в чемпионате Испании
-
Позор Дортмунда, победа "Баварии", феерия "Байера": результаты 21-го тура Бундеслиги
-
Определился соперник "Челси" в полуфинале клубного чемпионата мира
-
"Краснодар" на 91-й минуте вырвал победу над шведским клубом
-
"Вольфсбург" разгромил "Гройтер Фюрт" в матче Бундеслиги
-
Россия проиграла Португалии в финале Евро-2022 по футзалу
-
"Ференцварош" Черчесова потерпел разгромное поражение в чемпионате Венгрии
-
"Ренн" победил "Брест" и ворвался в топ-5 Лиги 1
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14