"Порту" одержал уверенную победу в матче Примейры

Фото: инстаграм "Порту"/Автор неизвестен

В матче 21-го тура чемпионата Португалии "Порту" на выезде обыграл "Аруку" со счетом 2:0.

Победу "драконам" принесли голы Витора Феррейры и Шанселя Мбемба.

"Порту", набрав 59 очков, лидирует в турнирной таблице Примейры. "Арука" с 18 очками осталась на 15-й позиции.

"Арука" - "Порту" - 0:2 (0:0)

Голы: Феррейра, 54 - 0:1, Мбемба, 57 - 0:2

"Порту": Мейрелеш, Занузи, Пепе, Мбемба, Кошта (Мариу, 56), Феррейра, Груич (Галено, 56), Отавио, Вийера (Эустакиу, 78), Пепе (Тареми, 56), Эванилсон

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