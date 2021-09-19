"Порту" одержал яркую победу в чемпионате Португалии

Фото: инстаграм "Порту"/Автор неизвестен

В матче 6-го тра чемпионата Португалии "Порту" на своем поле разгромил "Морейренсе" со счетом 5:0.

Победу "драконам" принесли дубли Мехди Тареми и Луиса Диаса, а также гол Пепе.

"Порту", набрав 14 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Примейры. "Морейренсе" с тремя очками остался на 15-й позиции.

"Порту" - "Морейренсе" - 5:0 (1:0)

Голы: Тареми, 34 (с пенальти) - 1:0, Диас, 51 - 2:0, Диас, 64 - 3:0, Тареми, 71 - 4:0, Пепе, 77 - 5:0

"Порту": Мейрелеш, Венделл (Пепе, 76), Маркано, Мбемба, Отавио (Консейсау, 76), Урибе (Груич, 81), Вийера (Эванилсон, 81), Мариу, Диас (Корона, 76), Тареми.

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