"Порту" одержал яркую победу в чемпионате Португалии
Фото: инстаграм "Порту"/Автор неизвестен
В матче 6-го тра чемпионата Португалии "Порту" на своем поле разгромил "Морейренсе" со счетом 5:0.
Победу "драконам" принесли дубли Мехди Тареми и Луиса Диаса, а также гол Пепе.
"Порту", набрав 14 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Примейры. "Морейренсе" с тремя очками остался на 15-й позиции.
"Порту" - "Морейренсе" - 5:0 (1:0)
Голы: Тареми, 34 (с пенальти) - 1:0, Диас, 51 - 2:0, Диас, 64 - 3:0, Тареми, 71 - 4:0, Пепе, 77 - 5:0
"Порту": Мейрелеш, Венделл (Пепе, 76), Маркано, Мбемба, Отавио (Консейсау, 76), Урибе (Груич, 81), Вийера (Эванилсон, 81), Мариу, Диас (Корона, 76), Тареми.
Не пропустите: Пепе ударил соперника в чемпионате Португалии. Реакция арбитра оказалась странной. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14