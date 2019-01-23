"Порту" одолел "Бенфику" и прошел в финал Кубка португальской лиги

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"Порту" одолел "Бенфику" и прошел в финал Кубка португальской лиги

В рамках полуфинала Кубка португальской лиги "Бенфика" уступила "Порту". Второй финалист определится 23 января в матче между "Брагой" и "Спортингом".

"Бенфика" - "Порту" 1:3

Голы: Браими, 24 - 0:1, Рафа Силва, 31 - 1:1, Марега, 35 - 1:2, Фернандо, 86 - 1:3

"Бенфика": Свилар, Диаш, Гримальдо, Андре Алмейда (Сальвио, 83), Жардел, Пирес (Жедсон Фернандеш, 60), Самарис, Рафа Силва, Пицци (Кастильо, 72), Жоау Фелиш, Сеферович.

"Порту": Вана, Фелипе, Теллес, Эдер Милитао, Пепе, Браими (Фернандо, 77), Эррера, Марега, Оливер Торрес, Корона (Бруну Кошта, 65), Андре Перейра (Соарес, 60).

Предупреждения: Теллес (12), Сеферович (45), Жардел (55), Андре Перейра (57), Жедсон Фернандеш (64), Фелипе (71).

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