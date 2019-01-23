"Порту" одолел "Бенфику" и прошел в финал Кубка португальской лиги
В рамках полуфинала Кубка португальской лиги "Бенфика" уступила "Порту". Второй финалист определится 23 января в матче между "Брагой" и "Спортингом".
"Бенфика" - "Порту" 1:3
Голы: Браими, 24 - 0:1, Рафа Силва, 31 - 1:1, Марега, 35 - 1:2, Фернандо, 86 - 1:3
"Бенфика": Свилар, Диаш, Гримальдо, Андре Алмейда (Сальвио, 83), Жардел, Пирес (Жедсон Фернандеш, 60), Самарис, Рафа Силва, Пицци (Кастильо, 72), Жоау Фелиш, Сеферович.
"Порту": Вана, Фелипе, Теллес, Эдер Милитао, Пепе, Браими (Фернандо, 77), Эррера, Марега, Оливер Торрес, Корона (Бруну Кошта, 65), Андре Перейра (Соарес, 60).
Предупреждения: Теллес (12), Сеферович (45), Жардел (55), Андре Перейра (57), Жедсон Фернандеш (64), Фелипе (71).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|34
|88
|2
|Бенфика
|34
|81
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|78
|4
|Брага
|34
|75
|5
|Рио Аве
|34
|51
|6
|Дешпортиво Чавес
|34
|47
|7
|Маритиму
|34
|47
|8
|Боавишта
|34
|45
|9
|Витория Гимарайнш
|34
|43
|10
|Портимоненсе
|34
|38
|11
|КД Тондела
|34
|38
|12
|Белененсиш
|34
|37
|13
|Дешпортиво Авеш
|34
|34
|14
|Витория Сетубал
|34
|32
|15
|Морейренсе ФК
|34
|32
|16
|Фейренсе
|34
|31
|17
|Пасуш де Феррейра
|34
|30
|18
|Эшторил
|34
|30