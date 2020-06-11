"Порту" одолел "Маритиму" и увеличил отрыв от "Бенфики", потерявшей очки в матче с "Портимоненсе"

В рамках 26-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" сыграла вничью с "Портимоненсе", а "Порту" обыграл "Маритиму".

"Драконы" лидируют в турнирной таблице, опережая "орлов" на два очка.

"Портимоненсе" - "Бенфика" 2:2

Голы: Пицци, 18 - 0:1, Алмейда, 31 - 0:2, Денер, 66 - 1:2, Таварес, 76 - 2:2



"Порту" - "Маритиму" 1:0

Гол: Корона, 6 - 1:0

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