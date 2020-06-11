"Порту" одолел "Маритиму" и увеличил отрыв от "Бенфики", потерявшей очки в матче с "Портимоненсе"
В рамках 26-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" сыграла вничью с "Портимоненсе", а "Порту" обыграл "Маритиму".
"Драконы" лидируют в турнирной таблице, опережая "орлов" на два очка.
"Портимоненсе" - "Бенфика" 2:2
Голы: Пицци, 18 - 0:1, Алмейда, 31 - 0:2, Денер, 66 - 1:2, Таварес, 76 - 2:2
"Порту" - "Маритиму" 1:0
Гол: Корона, 6 - 1:0
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|26
|61
|2
|Порту
|25
|60
|3
|Брага
|25
|46
|4
|Спортинг Лиссабон
|25
|43
|5
|ФК Фамаликао
|26
|43
|6
|Витория Гимарайнш
|25
|38
|7
|Рио Аве
|25
|38
|8
|Санта-Клара
|26
|34
|9
|Морейренсе ФК
|25
|33
|10
|Жил Висенте
|26
|30
|11
|Витория Сетубал
|26
|30
|12
|Боавишта
|25
|29
|13
|Белененсиш
|25
|29
|14
|КД Тондела
|25
|26
|15
|Маритиму
|25
|25
|16
|Пасуш де Феррейра
|25
|25
|17
|Портимоненсе
|26
|20
|18
|Дешпортиво Авеш
|25
|13