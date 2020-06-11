"Порту" одолел "Маритиму" и увеличил отрыв от "Бенфики", потерявшей очки в матче с "Портимоненсе"

Теги маритимупортимоненсепортубенфика

"Порту" одолел "Маритиму" и увеличил отрыв от "Бенфики", потерявшей очки в матче с "Портимоненсе"

В рамках 26-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" сыграла вничью с "Портимоненсе", а "Порту" обыграл "Маритиму".

"Драконы" лидируют в турнирной таблице, опережая "орлов" на два очка.

"Портимоненсе" - "Бенфика" 2:2

Голы: Пицци, 18 - 0:1, Алмейда, 31 - 0:2, Денер, 66 - 1:2, Таварес, 76 - 2:2


"Порту" - "Маритиму" 1:0

Гол: Корона, 6 - 1:0

Читайте также: Путь от интереса со стороны "Баварии" до провалов в составе аутсайдера Бундеслиги: история Кевина Фогта вас впечатлит! | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 10 июня

Главные новости дня: 10 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бенфика Бенфика 26 61
2 Порту Порту 25 60
3 Брага Брага 25 46
4 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 25 43
5 ФК Фамаликао ФК Фамаликао 26 43
6 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 25 38
7 Рио Аве Рио Аве 25 38
8 Санта-Клара Санта-Клара 26 34
9 Морейренсе ФК Морейренсе ФК 25 33
10 Жил Висенте Жил Висенте 26 30
11 Витория Сетубал Витория Сетубал 26 30
12 Боавишта Боавишта 25 29
13 Белененсиш Белененсиш 25 29
14 КД Тондела КД Тондела 25 26
15 Маритиму Маритиму 25 25
16 Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра 25 25
17 Портимоненсе Портимоненсе 26 20
18 Дешпортиво Авеш Дешпортиво Авеш 25 13
Полная таблица

топ-5 тегов