"Порту" опередил "Зенит" в гонке за Диаса

"Порту" согласовал с "Атлетико Хуниор" условия контракта Луиса Диаса. Об этом сообщает Мaisfutebol.

По данным источника, португальский клуб готов заплатить 7 миллионов евро за 80 % прав на 22-летнего колумбийца. Контракт будет действовать до 2024 года.



Ранее игроком также активно интересовался петербургский "Зенит", однако футболист пожелал перейти в "Порту".



В минувшем сезоне Луис участвовал в 17 матчах, отметившись 2 голами и 2 результативными передачами.

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