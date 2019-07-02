"Порту" опередил "Зенит" в гонке за Диаса
"Порту" согласовал с "Атлетико Хуниор" условия контракта Луиса Диаса. Об этом сообщает Мaisfutebol.
По данным источника, португальский клуб готов заплатить 7 миллионов евро за 80 % прав на 22-летнего колумбийца. Контракт будет действовать до 2024 года.
Ранее игроком также активно интересовался петербургский "Зенит", однако футболист пожелал перейти в "Порту".
В минувшем сезоне Луис участвовал в 17 матчах, отметившись 2 голами и 2 результативными передачами.
Не пропустите: "Зенит" не будет покупать защитника "Спортинга" Акунью| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Порту" опередил "Зенит" в гонке за Диаса
-
1
Сабальос рассказал о планах на сезон-2019/20
-
"Манчестер Юнатед" готов купить Фернандеша
-
Отец Неймара заявил, что не собирается отправляется на переговоры с "Барселоной"
-
Генеральный директор "Сассуоло" заявил, что Боатенг останется в "Барселоне"
-
Тите: "Месси остановить нереально"
-
Рахимов прокомментировал подписание контракта с Глушаковым
-
Абел Феррейра возглавил ПАОК
-
СМИ: экс-игрок "Локомотива" Хвича Кварацхелия заключил контракт с "Рубином"
-
Главный тренер сборной Аргентины: "Иногда игроки команды говорят, что хотят выиграть трофей ради Месси"
-
СМИ: Буффон близок к переходу в "Ювентус"
-
Ковачич прокомментировал переход в "Челси"
-
Главные новости дня: 1 июля
-
"Рома" в ближайшее время может подписать Игуаина
-
2
Рэшфорд: "Для меня честь носить футболку "Манчестер Юнайтед"
-
1
Федун заявил, что в возвращении Промеса в "Спартак" не было смысла
-
"Монако" расстался с Андреа Раджи
-
1
Дембеле может перейти в "Баварию" этим летом
-
Сенегал и Алжир разгромили своих соперников на Кубке Африки
-
"Крылья Советов" покинут два футболиста
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|34
|87
|2
|Порту
|34
|85
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|74
|4
|Брага
|34
|67
|5
|Витория Гимарайнш
|34
|52
|6
|Морейренсе ФК
|34
|52
|7
|Рио Аве
|34
|45
|8
|Боавишта
|34
|44
|9
|Белененсиш
|34
|43
|10
|Санта-Клара
|34
|42
|11
|Маритиму
|34
|39
|12
|Портимоненсе
|34
|39
|13
|Витория Сетубал
|34
|36
|14
|Дешпортиво Авеш
|34
|36
|15
|КД Тондела
|34
|35
|16
|Дешпортиво Чавес
|34
|32
|17
|Насьонал
|34
|28
|18
|Фейренсе
|34
|20