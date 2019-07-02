"Порту" опередил "Зенит" в гонке за Диаса

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"Порту" опередил "Зенит" в гонке за Диаса

"Порту" согласовал с "Атлетико Хуниор" условия контракта Луиса Диаса. Об этом сообщает Мaisfutebol.

По данным источника, португальский клуб готов заплатить 7 миллионов евро за  80 % прав на 22-летнего колумбийца. Контракт будет действовать до 2024 года.

Ранее игроком также активно интересовался петербургский "Зенит", однако футболист пожелал перейти в "Порту".

В минувшем сезоне Луис участвовал в 17 матчах, отметившись 2 голами и 2 результативными передачами.

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