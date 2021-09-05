"Порту" отказался продавать своего защитника "Спартаку"

Фото: инстаграм Манафе/Автор неизвестен

"Порту" отклонил предложение московского "Спартака" по трансферу правого защитника Уилсона Манафа, сообщает A Bola.

По информации источника, в августе российский клуб сделал два предложение по игроку, однако "Порту" ответил отказом.

СМИ сообщали, что сумма предложения, которое сделал "Спартак", равнялась 7 и 15 миллионам евро.

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