"Порту" отказался продавать своего защитника "Спартаку"

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"Порту" отказался продавать своего защитника "Спартаку"Фото: инстаграм Манафе/Автор неизвестен

"Порту" отклонил предложение московского "Спартака" по трансферу правого защитника Уилсона Манафа, сообщает A Bola.

По информации источника, в августе российский клуб сделал два предложение по игроку, однако "Порту" ответил отказом.

СМИ сообщали, что сумма предложения, которое сделал "Спартак", равнялась 7 и 15 миллионам евро.

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