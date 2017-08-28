"Порту" отклонил многомиллионное предложение "Спартака" по своему форварду

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"Порту" отклонил многомиллионное предложение "Спартака" по своему форвардуПортугальский "Порту" отклонил многомиллионное предложение московского "Спартака" по своему вингеру Ясину Браими.

Как информирует чемпионат.com, за 27-летнего алжирца "красно-белые" готовы были заплатить 30 миллионов евро - 25 миллионов сразу и еще 5 миллионов в качестве различного рода бонусов. Однако "драконы" отказались расставаться со своим ключевым игроком.

Напомним, Мельгарехо останется в "Спартаке". | soccernews.ru

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Конь

Правильно,пищевик это кухонные отходы. Просто гуано для удобрений.

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