"Порту" ответил на предложение "Спартака" по трансферу защитника Манафа
Фото: инстаграм Уилсона Манафа/Автор неизвестен
"Порту" отказался продавать московскому "Спартаку" защитника Вилсона Манафа, сообщает O Jogo.
По сведениям источника, российский клуб предлагал за футболиста 15 миллионов евро, но получил отказ.
В прошлом сезоне 27-летний Манафа провел за "Порту" 48 матчей во всех турнирах и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.
Не пропустите: "Спартак" интересуется хавбеком "Бенфики". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Назначены арбитры на матчи 2-го тура РПЛ
-
Бразилия вышла в плей-офф Олимпиады, Германия вылетела
-
Куман заблокировал две покупки "Барселоны"
-
Украинский клуб договорился о переходе лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
-
"Порту" ответил на предложение "Спартака" по трансферу защитника Манафа
-
"Саутгемптон" усилился защитником "Челси"
-
Азмун вошел в топ-15 лучших бомбардиров "Зенита"
-
Экс-игрок "Локомотива" Кверквелия рассказал о несостоявшемся переходе в "Лестер"
-
Азмун близок к переходу "Байер". Названа сумма трансфера
-
"Ювентус" ответил немецким топ-клубам на предложение продать Кьезу
-
"Аталанта" и "Рома" поборются за немецкого защитника
-
Эдегор может вернуться в "Арсенал"
-
"Манчестер Юнайтед" подписал вратаря "Ливерпуля". Клубы впервые за 57 лет совершили прямой трансфер
-
"Эвертон" шокировал "Реал" ценой на Ришарлисона
-
"Наполи" надолго теряет Мертенса
-
Названа возможная зарплата Азмуна в "Байере"
-
"Гент" определился с ценой на Яремчука
-
В "Реале" считают невозможным трансфер Мбаппе летом
-
Агуэро прошел необычный курс лечения
-
Слуцкий ярко отреагировал на успех российских гимнастов на Олимпиаде
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14