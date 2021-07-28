"Порту" ответил на предложение "Спартака" по трансферу защитника Манафа

Фото: инстаграм Уилсона Манафа/Автор неизвестен

"Порту" отказался продавать московскому "Спартаку" защитника Вилсона Манафа, сообщает O Jogo.

По сведениям источника, российский клуб предлагал за футболиста 15 миллионов евро, но получил отказ.

В прошлом сезоне 27-летний Манафа провел за "Порту" 48 матчей во всех турнирах и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.

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