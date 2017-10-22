"Порту" – "Пасуш де Феррейра" - 6:1 (обзор)

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"Порту" – "Пасуш де Феррейра" - 6:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча девятого тура чемпионата Португалии между "Порту" и "Пасуш де Феррейрой".

Не пропустите: "Порту" сокрушил "Пасуш де Феррейру" и другие результаты 9-го тура чемпионата Португалии. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Порту 9 25
2 Спортинг Лиссабон 8 20
3 Бенфика 8 17
4 Маритиму 9 16
5 Брага 8 15
6 Рио Аве 9 14
7 Боавишта 9 13
8 Белененсиш 8 13
9 Фейренсе 9 11
10 Витория Сетубал 9 10
11 Витория Гимарайнш 8 10
12 Пасуш де Феррейра 9 9
13 Дешпортиво Чавес 8 8
14 Портимоненсе 8 7
15 КД Тондела 8 6
16 Дешпортиво Авеш 8 6
17 Морейренсе ФК 8 6
18 Эшторил 9 6
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