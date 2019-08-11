"Порту" перед ответной игрой с "Краснодаром" проиграл "Жил Висенте"
В рамках 1-го тура чемпионата Португалии "Порту" на выезде проиграл "Жил Висенте".
"Жил Висенте" - "Порту" 2:1
Голы: Лоренси, 60 - 1:0, Теллес (пен), 73 - 1:1, Краев, 77 - 2:1
Напомним, что "Порту" и "Краснодар" разыгрывают путевку в 4-й квалификационный раунд Лиги Чемпионов. Первая игра завершилась победой "драконов" со счетом 1:0. Ответный поединок состоится 13 августа в Португалии.
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|Бенфика
|0
|0
|5
|Боавишта
|0
|0
|6
|Дешпортиво Авеш
|0
|0
|7
|Жил Висенте
|0
|0
|8
|Маритиму
|0
|0
|9
|Морейренсе ФК
|0
|0
|10
|Пасуш де Феррейра
|0
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|Порту
|0
|0
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|Рио Аве
|0
|0
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|Брага
|0
|0
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|0
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|Витория Гимарайнш
|0
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|17
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|0
|0
|18
|Санта-Клара
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|0