"Порту" переиграл "Челси" в финале Юношеской лиги УЕФА
"Порту" обыграл "Челси" в финальном матче юношеской лиги УЕФА.
В составе португальцев голами отметились Фабиу Виейра, Диогу Кейруш и Афонсу Соуза. У лондонцев единственный гол забил Дайшон Редан.
"Порту" - "Челси" - 3:1 (1:0)
Голы: Виейра, 17 - 1:0, Редан, 53 - 1:1, Кейруш, 55 - 2:1, Соуза, 75 - 3:1.
Напомним, в полуфинале Юношеской лиги УЕФА "Порту" разгромил "Хоффенхайм" (3:0).
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