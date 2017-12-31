"Порту" переиграл "Пасуш де Феррейру" и другие результаты Кубка португальской лиги
Завершились четыре матча Кубка португальской лиги, краткий обзор которых мы предлагаем Вашему вниманию.
"Фейренсе" – "Оливейренсе" - 2:2
Голы: Филипе Гонсалвеш, 17 - 0:1, Риаскос, 59 - 0:2, Валенсия, 79 - 1:2, Флавио, 90 - 2:2.
"Морейренсе" – "Витория Гимараэш" - 3:3
Голы: Уртадо, 10 - 0:1, Уртадо, 24 - 0:2, Алфа Семеду, 28 - 1:2, Ауашерия, 41 - 2:2, Ринкон, 64 - 2:3, Арсениу, 67 - 3:3.
Удаление: Жоау Вигариу (54) - "Витория Гимараэш".
"Риу Аве" – "Лейшоэш" - 3:2
Голы: Виту, 16 - 1:0, Кукула, 43 - 1:1, Жоау Новайш, 62 - 2:1, Жоау Новайш, 68 - 3:1, Кукула, 85 - 3:2.
"Пасуш де Феррейра" – "Порту" - 2:3
Голы: Рейес, 17 - 0:1, Браими, 21 - 0:2, Луис Феллипе, 31 - 1:2, Луис Феллипе, 45 - 2:2, Абубакар, 49 - 2:3.
Удаление: Эррера (88) - "Порту".
Не пропустите: "Бенфика" и "Спортинг" не сумели победить в матчах Кубка португальской лиги. | http://soccernews.ru
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