"Порту" - первый финалист Кубка Португалии
В рамках 1/2 финала Кубка Португалии "Брага" сыграла вничью с "Порту", однако по сумме двух встреч именно "драконы" прошли в финал. Второй финалист определится в паре "Спортинг" - "Бенфика".
"Брага" - "Порту" 1:1, первый матч - 0:3
Голы: Диаш, 41 - 1:0, Данилу Перейра, 74 - 1:1
"Брага": Марафона, Бруно Виана, Секейра, Марсело Гойяно (Жоау Новайш, 83), Пабло, Клаудемир (Франсишку Тринкау, 82), Пальинья, Эдуарду (Бруну Шадаш, 71), Орта, Мурило, Диаш.
"Порту": Фрейтас, Эдер Милитао, Фелипе, Макси Перейра, Оливер Торрес (Лум, 77), Манафа, Корона, Данилу Перейра, Фернандо, Адриан (Отавио, 55), Андре Перейра (Марега, 65).
Предупреждения: Эдуарду (18), Андре Перейра (20), Фелипе (53), Бруну Шадаш (72).
Удаление: Фелипе (88).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|27
|66
|2
|Порту
|27
|66
|3
|Спортинг Лиссабон
|27
|58
|4
|Брага
|27
|58
|5
|Морейренсе ФК
|27
|45
|6
|Витория Гимарайнш
|27
|42
|7
|Белененсиш
|27
|38
|8
|Санта-Клара
|27
|35
|9
|Рио Аве
|27
|32
|10
|Портимоненсе
|27
|32
|11
|Маритиму
|27
|30
|12
|Дешпортиво Авеш
|27
|29
|13
|Боавишта
|27
|29
|14
|Витория Сетубал
|27
|28
|15
|Насьонал
|27
|26
|16
|КД Тондела
|27
|25
|17
|Дешпортиво Чавес
|27
|24
|18
|Фейренсе
|27
|15