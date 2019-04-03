"Порту" - первый финалист Кубка Португалии

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"Порту" - первый финалист Кубка Португалии

В рамках 1/2 финала Кубка Португалии "Брага" сыграла вничью с "Порту", однако по сумме двух встреч именно "драконы" прошли в финал. Второй финалист определится в паре "Спортинг" - "Бенфика".

"Брага" - "Порту" 1:1, первый матч - 0:3

Голы: Диаш, 41 - 1:0, Данилу Перейра, 74 - 1:1

"Брага": Марафона, Бруно Виана, Секейра, Марсело Гойяно (Жоау Новайш, 83), Пабло, Клаудемир (Франсишку Тринкау, 82), Пальинья, Эдуарду (Бруну Шадаш, 71), Орта, Мурило, Диаш.

"Порту": Фрейтас, Эдер Милитао, Фелипе, Макси Перейра, Оливер Торрес (Лум, 77), Манафа, Корона, Данилу Перейра, Фернандо, Адриан (Отавио, 55), Андре Перейра (Марега, 65).

Предупреждения: Эдуарду (18), Андре Перейра (20), Фелипе (53), Бруну Шадаш (72).

Удаление: Фелипе (88).

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2 Порту Порту 27 66
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4 Брага Брага 27 58
5 Морейренсе ФК Морейренсе ФК 27 45
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