"Порту" - первый финалист Кубка Португалии

В рамках 1/2 финала Кубка Португалии "Брага" сыграла вничью с "Порту", однако по сумме двух встреч именно "драконы" прошли в финал. Второй финалист определится в паре "Спортинг" - "Бенфика".

"Брага" - "Порту" 1:1, первый матч - 0:3

Голы: Диаш, 41 - 1:0, Данилу Перейра, 74 - 1:1

"Брага": Марафона, Бруно Виана, Секейра, Марсело Гойяно (Жоау Новайш, 83), Пабло, Клаудемир (Франсишку Тринкау, 82), Пальинья, Эдуарду (Бруну Шадаш, 71), Орта, Мурило, Диаш.

"Порту": Фрейтас, Эдер Милитао, Фелипе, Макси Перейра, Оливер Торрес (Лум, 77), Манафа, Корона, Данилу Перейра, Фернандо, Адриан (Отавио, 55), Андре Перейра (Марега, 65).

Предупреждения: Эдуарду (18), Андре Перейра (20), Фелипе (53), Бруну Шадаш (72).

Удаление: Фелипе (88).

Читайте также: ТОП-10 самых продуктивных команд в истории Лиги Чемпионов. Часть 1. | http://soccernews.ru