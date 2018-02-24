Порту - первый игрок, забивший в текущем розыгрыше Примеры "Барселоне", "Реалу" и "Атлетико"

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Порту - первый игрок, забивший в текущем розыгрыше Примеры "Барселоне", "Реалу" и "Атлетико"

Полузащитник "Жироны" Кристиан Порту открыл счёт в матче 25-го тура чемпионата Испании против "Барселоны".

Как сообщает Opta, Порту стал первым игроком, забившим в текущем розыгрыше Примеры "Барселоне", "Реалу" и "Атлетико".

В этом сезоне 25-летний Порту сыграл за "Жирону" 24 матча, забил 10 голов и сделал 4 ассиста.

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