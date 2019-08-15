"Порту" планирует подать в суд на "Матч ТВ"

Директор по коммуникациям "Порту" Франсишку Маркеш сказал, что клуб собирается подать в суд на "Матч ТВ" за то, что они показывали последние 10 минут ответной игры 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Краснодара" (2:3), не имея на то соответствующих прав.

"Я уже говорил, что "Матч ТВ" должен был заплатить за трансляцию за полтора часа до начала матча. Этого не было сделано, в результате чего мы не дали им сигнал.

Представители канала утверждают что оплата поступит до 1 сентября. Стоит отметить, что об этом ни в каких документах не указано.

Наши юристы рассматривают этот вопрос, и, скорее всего, мы будем решать этот вопрос в суде", - сказал Маркеш.

Напомним, в первой встрече команд "Порту" обыграл "Краснодар" (1:0). В ответном матче российский клуб переиграл португальцев (2:3) и пробился в следующий раунд.

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