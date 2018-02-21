"Порту" победил "Эшторил" в доигровке матча 16-го тура

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"Порту" победил "Эшторил" в доигровке матча 16-го тура

В доигровке матча 16-го тура чемпионата Португалии "Порту" добился волевой победы над "Эшторилом". Этот поединок должен был состояться 16 январе, но был прерван в перерыве из-за риска обрушения трибуны при счете 1:0 в пользу хозяев. В итоге клубе доигрывали второй тайм и произвели значительные изменения в составе. Победу "Порту" принесли дубль Соареса и мяч Алекса Теллеса.

"Эшторил" - "Порту" - 1:3 (1:0)
Голы: Эдуардо, 16 - 1:0, Теллес, 52 - 1:1, Соарес, 58 - 1:2, Соарес, 66 - 1:3

"Эшторил": Рибейро, Жоэл (Боа Морте, 30, Халиче, 46), Диас (Мано, 46), Монтейру, Абнер, Эдуардо, Педру, Кирьяку (Гомеш, 70), Эвангелиста, Гомеш (Аллано, 46), Андраде

"Порту": Са (Касильяс, 46), Теллес (Далот, 58), Рейес (Маркано, 46), Фелипе, Перейра, Лаюн (Браими, 46), Эррера, Данилу (Оливейра, 46), Перейра (Корона, 46), Марега, Абубакар (Соарес, 46)

Положение лидеров: Порту - 61, Бенфика, Спортинг - 56, Брага - 49... | http://soccernews.ru

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