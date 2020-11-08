"Порту" победил "Портимоненсе" и вышел на 3-е место в чемпионате Португалии
В матче 7-го тура чемпионата Португалии "Порту" на своем поле победил "Портимоненсе" со счетом 3:1. Победу "драконам" принесли голы Чансела Мбемба, Мехди Тареми и Сержио Оливейры. У гостей отличился Бето.
Благодаря победе "Порту" вышел на третье место в турнирной таблице Примейры, набрав 13 очков. "Портимоненсе" с четырьмя очками остался на последней, 18-й позиции. Лидером турнира является "Спортинг" (19).
"Порту" - "Портимоненсе" - 3:1 (1:1)
Голы: Бето, 14 - 0:1, Мбемба, 45+3 - 1:1, Тареми, 46 - 2:1, Оливейра, 89 - 3:1
"Порту": Маркезин, Манафа (Мариу, 90+2), Мбемба, Сарр, Сануси, Урибе (Тареми, 31), Оливейра, Корона, Отавио (Баро, 90+2), Диас (Груйич, 62), Марега (Накаджима, 90+2)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14