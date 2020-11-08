"Порту" победил "Портимоненсе" и вышел на 3-е место в чемпионате Португалии

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"Порту" победил "Портимоненсе" и вышел на 3-е место в чемпионате Португалии

В матче 7-го тура чемпионата Португалии "Порту" на своем поле победил "Портимоненсе" со счетом 3:1. Победу "драконам" принесли голы Чансела Мбемба, Мехди Тареми и Сержио Оливейры. У гостей отличился Бето.

Благодаря победе "Порту" вышел на третье место в турнирной таблице Примейры, набрав 13 очков. "Портимоненсе" с четырьмя очками остался на последней, 18-й позиции. Лидером турнира является "Спортинг" (19).

"Порту" - "Портимоненсе" - 3:1 (1:1)
Голы: Бето, 14 - 0:1, Мбемба, 45+3 - 1:1, Тареми, 46 - 2:1, Оливейра, 89 - 3:1

"Порту": Маркезин, Манафа (Мариу, 90+2), Мбемба, Сарр, Сануси, Урибе (Тареми, 31), Оливейра, Корона, Отавио (Баро, 90+2), Диас (Груйич, 62), Марега (Накаджима, 90+2)

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