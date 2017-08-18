"Порту" поборется с ЦСКА за Вендела

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"Порту" поборется с ЦСКА за Вендела

"Порту" проявляет интерес к полузащитнику "Флуминенсе" Венделу, сообщает UOL.

По сведениям издания, португальский клуб сделал новое улучшенное предложение о покупке игрока. Ранее сообщалось, что хавбека также хочет купить ЦСКА, который предложил за него семь миллионов евро.

В этом сезоне 19-летний Вендел провел за "Флуминенсе" 22 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал две голевые передачи. 

Не пропустите: Вице-президент "Флуминенсе": "Предложений по Венделу от ЦСКА не получали". | soccernews.ru

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