"Порту" подписал бразильского таланта

Защитник "Палмейраса" Жоао Педро стал игроком "Порту", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Бразилец подписал с португальским клубом контракт до 2023 года.

21-летний Педро выступал за "Палмейрас" с 2014 года, провел за клуб 38 матчей и забил 2 гола. Ориентировочная стоимость игрока составляет 500 тысяч евро.

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