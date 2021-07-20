"Порту" подписал хавбека "Ливерпуля" Груйича

Фото: инстаграм "Порту"/Автор неизвестен

Как сообщает официальный сайт "Порту", сербский хавбек "Ливерпуля" Марко Груйич стал игроком португальского клуба.

О деталях сделки не сообщается.

В прошедшем сезоне Груйич играл за "драконов" на правах аренды. В 39 матчах, в которых он принял участие, серб забил 2 гола.

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