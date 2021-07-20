"Порту" подписал хавбека "Ливерпуля" Груйича

Теги портуливерпульмарко груйичтрансферы

"Порту" подписал хавбека "Ливерпуля" ГруйичаФото: инстаграм "Порту"/Автор неизвестен

Как сообщает официальный сайт "Порту", сербский хавбек "Ливерпуля" Марко Груйич стал игроком португальского клуба.

О деталях сделки не сообщается.

В прошедшем сезоне Груйич играл за "драконов" на правах аренды. В 39 матчах, в которых он принял участие, серб забил 2 гола.

Также не пропустите: "Динамо" представило форму на следующий сезон. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Владимир Обухов рассказал о подробностях применения допинга в "Торпедо"

Владимир Обухов рассказал о подробностях применения допинга в "Торпедо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов