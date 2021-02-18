"Порту" подписал трансферную цель "Зенита"

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"Порту" подписал трансферную цель "Зенита"

Нападающий "Гремио" Пепе Косса перешел в "Порту", сообщается на официальном сайте португальского клуба.

Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Пепе продолжит выступать за "Гремио" на правах аренды до лета 2021 года. Бразилец подписал с "Порту" соглашение до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что форвардом интересуется "Зенит".

23-летний Пепе выступает за "Гремио" с 2017 года. Всего он провел за бразильский клуб 110 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 14 результативных передач.

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