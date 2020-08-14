"Порту" подписал замену для Касильяса

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"Порту" подписал замену для Касильяса

"Порту" на своём официальном сайте объявил о подписании нового вратаря.

К "драконам" на правах свободного агента присоединился Клаудиу Рамуш. Стороны заключили контракт на четыре года.

28-летний голкипер перешёл в "Порту" из "Тонделы", за которую выступал на протяжении 9 сезонов.

В составе чемпиона Португалии Рамуш заменит Икера Касильяса, который не играл больше года, а недавно и вовсе завершил карьеру.

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